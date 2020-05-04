 

После 22 мая в Украине продлят карантин

Политика Сегодня, 11:0563
После 22 мая в Украине продлят карантин

Правительство Украины планирует продлить карантин и после 22 мая.

 

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил в эфире "Сниданка с 1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, карантин в стране официально до 22 мая, однако его будут продлевать и после этой даты.

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продлевать", - сказал Шмыгаль.

Вместе с тем, он добавил, что правительство работает над каждым этапом выхода из карантина.

"Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немножко падаем по количеству заболевавших до тех, кто уже болеет. Мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равно количеству тех, кто заболел. Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик",- добавил премьер-министр.

 

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Теги: news, Новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo, коронавирус  
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