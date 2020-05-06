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Политика Сегодня, 16:2563
Подозреваемым в деле о мошенничестве и взятке остается Грымчак

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак остается подозреваемым в одном из уголовных дел.

 

Об этом говорится в Facebook Национального антикоррупционного бюро.

Сообщается, что Грымчак по-прежнему имеет статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды. 

"В начале апреля НАБУ завершило расследование по данному факту, сейчас сторона защиты знакомится с материалами дела, после чего ее направят в суд, а сам экс-чиновник окажется на скамье подсудимых", - говорится в сообщении.

НАБУ уточняет, что проверялась причастность Грымчака к внесению недостоверных сведений в электронную декларацию. Это уголовное дело было открыто в ноябре 2019 на основании заключения НАПК, однако детективы не установили в его действиях умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли.

Отметим, сегодня Грымчак заявил, что это дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

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Теги: news, новости, Украина, Грымчак, 7dniv, 7dnivinfo  
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