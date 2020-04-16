Стратегию нацбезопасности утвердил президент Польши - Россию назвали основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда утвердил новую Стратегию национальной безопасности, в которой политика России является основной угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

Главным ответом на эту угрозу, согласно стратегии, должно быть укрепление связей с Евросоюзом и НАТО и доведение уровня расходов на оборону в стране до 2,5% ВВП.

"Самую серьезную угрозу представляет политика властей Российской Федерации, которая реализуется с использованием военной силы", - утверждается в тексте основного польского документа в области обороны и безопасности.

Как рассказал глава играющего ключевую роль в формировании стратегии Бюро национальной безопасности Павел Солох, такой подход был принят в результате детального анализа действий РФ.

В стратегию также вошли актуальные положения, принятые в связи с распространением нового коронавируса. Помимо внешних угроз и сотрудничества с союзниками, в стратегии описываются внешнеполитические задачи на фоне современных угроз, вытекающих из развития интернета и электронной передачи данных.