За задержку надбавок медикам уволили замглавы Одесской ОГА

Заместителя главы Одесской облгосадминистрации Виталия Свичинского уволили за задержку надбавок в 300% медикам, которые работают с COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

По словам Куцого, решение об увольнении Свичинского было принято 4 дня назад.

"Еще в минувшую пятницу принял решение об увольнении заместителя Виталия Свичинского, который отвечал за социальное и медицинское направление и не справился с поставленными задачами. Последней каплей стали задержки с доплатами медикам "скорой". Госслужащий знал об этом, но не предпринял достаточных действий, чтобы решить проблему", - написал глава ОГА.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что руководители ОГА, которые не решат проблему выплаты надбавок медикам, будут лишены заработной платы, или уволены.

"В тех регионах, где не выплатят, председателя ОГА будут лишены заработной платы, а возможно и должностей", - заявил глава государства.