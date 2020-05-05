Поднимать тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году не будут - Шмыгаль

Кабинет министров Украины не планирует в текущем году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает корреспондент РБК-Украина.

Он также добавил, что это важный индикатор, и он согласован с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", - заявил Шмыгаль.