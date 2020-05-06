 

О начале строительства границы с РФ договорились в Эстонии - потребуется до трех лет

Политика Сегодня, 12:0550
О начале строительства границы с РФ договорились в Эстонии - потребуется до трех лет

Департамент полиции и погранохраны (ДПП), фирмы Merko Ehitus и GRK Infra подписали договор о первом этапе строительства границы на юго-востоке Эстонии.

 

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание ERR.

Как сообщается, на строительство пограничного отрезка длиной 23,5 км потребуется до трех лет и почти 20 миллионов евро. Первый этап включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров - в Вырумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби (3,5 км к северу от пограничного пункта Лухамаа). 

"Наши сотрудники и все сотрудники наших субподрядчиков должны будут работать так, чтобы ни при каких обстоятельствах не заступать на территорию России. Нарушать границу в ходе строительных работ нельзя, так что логистических проблем будет достаточно", - отметил председатель правления Merko Ehitus Eesti AS Иво Волков.

Общая протяженность сухопутной границы Эстонии с Россией составляет около 135 километров.

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