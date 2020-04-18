На что направляются деньги из фонда борьбы с COVID-19 - рассказал Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной раде рассказал, на что тратятся средства из фонда борьбы с COVID-19, который составил 65 млрд.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Основные направления поддержки:
- 29,7 млрд в этом году дополнительно выделено пенсионному фонду, которые дали возможность провести индексацию пенсий, выплатить обещанные 1000 гривен пенсионерам и 500 гривен людям, старше 80 лет;
- 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным, в частности тем, кто потерял работу за последние месяца;
- 1,6 млрд направлены для пособия на детей, родители-предприниматели которых потеряли доход;
- на 2 млрд грн были профинансированы медицинские закупки для больниц;
- 3,1 млрд грн были выделены Минздраву на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.