На домашний арест из-за коронавируса в США переведен Манафорт

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа на выборах в 2016 году Пол Манафорт переведен на домашний арест из-за коронавируса в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Сообщается, что решение о переводе Манафорта приняли после того, как его адвокаты подали ходатайство, поскольку заключенный подвергается высокому риску заболеть COVID-19 из-за преклонного возраста.

В то же время в тюрьме FCI Loretto на сегодня нет известных случаев коронавируса. Уточняется, что Манафорт сможет находиться дома до завершения пандемии коронавируса. Манафорт отбыл менее трети своего тюремного заключения, однако тюремные чиновники в США имеют широкие полномочия, рассматривая каждый конкретный случай.