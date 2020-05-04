 

Виктор Медведчук: Конституционный Суд зарегистрировал внесенное «Оппозиционной платформой – За жизнь» представление относительно признания неконституционным закона о продаже земли

Политика Сегодня, 18:2369
Виктор Медведчук: Конституционный Суд зарегистрировал внесенное «Оппозиционной платформой – За жизнь» представление относительно признания неконституционным закона о продаже земли

Народные депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь», выполняя свое обещание и стремясь помешать циничному и противозаконному ограблению Украинского народа, направили в Конституционный Суд Украины представление о признании не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 года, поскольку его принятие Верховной Радой Украины произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а положения закона, как и его цель, противоречат нормам Основного Закона.

Есть все основания для признания закона не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) полностью, поскольку цель оспариваемого закона по внедрению рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения является нелегитимной, а его нормы нарушают следующие статьи Основного Закона:

– статью 13 Конституции Украины – лишая Украинский народ права собственности на землю и ее ресурсы;

– статью 14 Конституции Украины – выводя землю как основное национальное богатство из-под особой охраны государства;

– статью 17 Конституции Украины – создавая угрозу территориальной целостности Украины, обеспечение которой является делом всего Украинского народа как собственника земли и ее ресурсов;

– статью 73 Конституции Украины – нарушая конституционный принцип территориального верховенства Украинского народа как собственника земли и ее ресурсов, так как вопросы, касающиеся земли, которая является объектом собственности Украинского народа, не могут решаться вопреки его воле, без волеизъявления граждан Украины на всеукраинском референдуме.

Кроме того, Верховная Рада Украины нарушила конституционную процедуру рассмотрения и принятия законов, таким образом поправ принцип верховенства права, закрепленный статьей 8 Основного Закона Украины.

Мы будем добиваться отмены антиконституционного закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», принятого под давлением МВФ, Всемирного банка и международных финансовых корпораций, которое осуществляется в условиях тотального внешнего управления, грубо нарушающего и ограничивающего суверенитет и независимость Украины, а также конституционные права наших граждан.

 

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

«Оппозиционная платформа – За жизнь»

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