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Политика Сегодня, 20:3346
Продление запрета на российские соцсети поддержала Рада

Парламент одобрил проект постановления №3319 "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым предлагается продление запрета на российские соцсети, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 248 парламентариев.

Так, решением Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (с последующими изменениями), которое было введено в действие указом президента Украины от 15 мая 2017 года №133/2017, интернет-провайдерам было запрещено оказывать услуги по доступу пользователей интернета на территории Украины к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

Постановлением предусмотрено рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны принять решение о продлении срока применения соответствующих санкций.

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Теги: news, новости, Украина, Рада, Соцсети, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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