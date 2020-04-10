Медики Ужгорода получили очередную партию помощи от представителей партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь».
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич передал дорогостоящую помощь для ужгородских медиков.
Об этом сообщил руководитель ужгородской партийной организации Андрей Погорелов на своей странице в социальной сети Фейсбук.
«Передал в медучреждения Ужгорода многоразовые защитные костюмы и медицинские экраны для врачей, которые борются с коронавирусом. Финансовую помощь для закупки в более чем на 500 тысяч гривен оказали ужгородцы - народный депутат Украины Нестор Шуфрич и Олег Коноваленко» - заявил Андрей Погорелов.