Выделение Украине 1,2 млрд евро помощи ускоренно рассмотрит Европарламент

Европарламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопрос о выделении 1,2 миллиарда евро помощи Украине для преодоления кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В голосовании приняли участие 689 депутатов. "За" проголосовали 602, "против" - 80, воздержались при голосовании - 7. Таким образом, решение было принято. Эти результаты объявил президент Еврокомиссии Давид Сассоли.

Отмечается, что в общем Европарламент принял решение о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 миллиарда евро для преодоления коронавирусного кризиса.

Кроме того, 13 мая депутаты продлили действие соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в науке и технологиям (с 2002 года - ред.). В голосовании по этому вопросу приняли участие 690 депутатов, 671 - проголосовали "за", 10 - "против", 9 - воздержались.