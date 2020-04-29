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Политика Сегодня, 16:4332
Под домашний арест отправили Микитася

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил бывшего президента "Укрбуда" и нардепа Максима Микитася под домашний арест по делу об афере с жильем для Национальной гвардии.

 

Об этом говорится в сообщении суда в Facebook.

Сообщается, что сегодня суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил Микитасю меру пресечения с залога на круглосуточный домашний арест.

"На подозреваемого также возложены процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля. Срок действия обязательств - до 14 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отметим, Микитась подозревается в завладении имуществом, ему определили меру пресечения в виде залога на 100 млн гривен. По данным следствия, Национальная гвардия и "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части в центральной части Киева должны были построить жилой комплекс, а НГУ должна была получить в нем 50 квартир и 30 парковочных мест.

Вместо этого в 2016-2017 годах НГУ отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. По данным экспертизы стоимость квартир на окраине почти на 82 млн гривен меньше квартир на Печерске.

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Теги: news, новости, Украина, Микитась, 7dniv, 7dnivinfo  
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