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Политика Сегодня, 14:4071
Комитет министров Совета Европы возглавила Греция

Греция приняла председательство в Комитете министров Совета Европы (СЕ).

 

Страна будет возглавлять Комитет министров полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу РЄ

Как отмечается, председательство Греции продлится 6 месяцев, до 18 ноября 2020 года.

"Целью является привлечь внимание на все проявления кризиса пандемии, которая прикрыла ограничения в жизни европейских граждан, в частности в отношении прав человека и основополагающих свобод", - подчеркнули в греческом председательстве.

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Теги: news, новости, Украина, Греция, Комитет, ЕС, 7dniv, 7dnivinfo  
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