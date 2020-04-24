Комитет министров Совета Европы возглавила Греция

Греция приняла председательство в Комитете министров Совета Европы (СЕ).
Страна будет возглавлять Комитет министров полгода.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу РЄ.
Как отмечается, председательство Греции продлится 6 месяцев, до 18 ноября 2020 года.
"Целью является привлечь внимание на все проявления кризиса пандемии, которая прикрыла ограничения в жизни европейских граждан, в частности в отношении прав человека и основополагающих свобод", - подчеркнули в греческом председательстве.