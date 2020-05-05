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Политика Сегодня, 18:02301
Сроки открытия границ Украины в МВД спрогнозировали

Закрытые из-за карантина в Украине границы могут быть открыты после 15 июня. Предполагается, что решение украинских властей будет синхронизироваться с европейскими странами.

 

Об этом в интервью "Сегодня" заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Гермащенко. 

По его мнение, открытие границ Украины будет синхронизироваться с европейскими странам.

"У нас граница на выезд в Европу открыта. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут "идите", но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще", - отметил Геращенко.

Он также отметил, что на сегодня Евросоюз принял решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев.

"То же самое касается любимой украинцами Турции", - добавил замминистра.

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Теги: news, новости, Украина, МВД, Границы, 7dniv, 7dnivinfo  
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