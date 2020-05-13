 

Cанкции с шести организаторов "выборов" на Донбассе снял Зеленский

Политика Сегодня, 18:0449
Cанкции с шести организаторов "выборов" на Донбассе снял Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 мая, подписал указ №184/2020 о решении СНБО относительно применения, отмены и внесения изменений в санкции.

 

Этим указом были отменены санкции с некоторых организаторов так называемых "выборов" на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

Согласно решению СНБО от 14 мая 2020 года, которое было введено в действие президентским указом, из санкционного списка от 19 марта 2019 года №82 были исключены позиции 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 в приложении №1 и позиция 195 в приложении №2.

Так, согласно указу президента от 19 марта 2019 года №82, указанные в приложение №1 позиции это:

  • Алессандра Муссолини - гражданка Италии, была наблюдателем за так называемыми "выборами" в ОРДЛО;
  • Свешникова Валентина - жительница Алчевска, была секретарем "участковой избирательной комиссии № 13";
  • Лобода Татьяна - жительница Донецка, была председателем "территориальной избирательной комиссии № 141";
  • Бороздина Галина - уроженка Житомирской области, была председателем "территориальной избирательной комиссии № 212";
  • Гурьева Елена - бывшая жительница Харьковской области, была председателем "территориальной избирательной комиссии №247";
  • Чеботарева Наталья - жительница Донецка, была председателем "участковой избирательной комиссии № 71".

Также из санкционного списка были исключены известный российский бизнесмен Алексей Федорович, а также ООО Научно-производственное объединение "Изолятор" в оккупированном Донецке.

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Теги: news, новости, Украина, Санкции, Донбасс, 7dniv, 7dnivinfo  
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