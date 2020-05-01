О разработке в США самой быстрой в мире ракеты заявил Трамп

В Соединенных Штатах в данный момент активно ведется разработка новой ракеты, которая станет самой быстрой в мире. Она будет развивать скорость в 17 раз большую, чем имеющиеся ракеты.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, 15 мая, пишет The Hill.

"Мы ее называем "супер-пупер" ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас", - сказал Трамп в Белом доме.

Прещидент США не уточнил, какие именно ракеты он имеет в виду. Однако, он напомнил, что Россия располагает ракетами в 5 раз быстрее обычных. Также Китай ведет разработки над ракетами, способными двигаться в 5 - 6 раз быстрее, чем имеющиеся модели.

Заявление Трамп сделал в тот момент, когда в Белом доме был представлен фициальный флаг Космических сил США, новейшего подразделения американских вооруженных сил.