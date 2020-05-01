Минэнерго предлагает ГБР расширить проверку в связи с ограничением производства на АЭС

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины предложили Государственному бюро расследований (ГБР) расширить проверку работы атомных электростанций. Речь идет об уже начатой проверке в связи с ограничения производства на АЭС.

Как передает РБК-Украина, об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

В частности, и.о. министра подчеркнула, что доходы НАК "Энергоатом" в первом квартале 2019 года имели рост на 2,36 миллиардов гривен. А в первом квартале 2020 года "Энергоатом" получил убытки в сумме 1,5 миллиардов гривен.

"Я публично заявила о том, что я приветствую такой интерес ГБР и отдельных депутатов, которые наконец обратили внимание на ситуацию в энергетике. Я все же предложила расширить срок этой проверки и я буду способствовать этому расследованию", - подчеркнула Буславец.

Она добавила, что за 8 месяцев нужно будет проверить, чьи действия или бездействие привели к задолженности перед "Энергоатомом" в сумме 5 миллиардов гривен.

"И я могу сказать, что там больше 1,5 миллиардов уже убытки, и в последнее время государственная энергетическая компания, которая производит большую часть электроэнергии в стране, не могла себе найти средства для выплаты зарплаты", - заявила Буславец.