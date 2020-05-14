Границу с Люксембургом на Мозельском мосту у Шенгена открыла Германия

Германия и Люксембург с 16 мая открыли свободное передвижение между двумя странами после двухмесячных ограничений.

Церемония состоялась на Мозельском мосту у деревни Шенген, где в 1995 году были отменены внутренние границы в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкие СМИ.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл на границу, где встретился главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.

Маас назвал открытие границы с Люксембургом "важным знаком" для постепенной нормализации поездок, поскольку отсутствие границ очень важно для Европы.

В свою очередь Ассельборн дал понять, что с самого начала считал неправильным закрытие границы между двумя странами. Комментируя открытие границ, он с облегчением заявил, что "пришло время это все уже заканчивать".

Маас сказал, что он хочет добиться дальнейшего открытия границ и свободы передвижения. Для этого встретится десятью представителями из стран, которые являются наиболее важными туристическими направлениями для немцев.

Германия также сняла некоторые ограничения на границах Германии с Австрией и Швейцарией. Теперь люди могут без ограничений посетить партнеров, родственников или принять участие в важных семейных мероприятиях в соседней стране.

Шенгенское соглашение 1995 года отменило внутренние границы и пограничный контроль между странами Евросоюза.