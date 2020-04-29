Арестовали подозреваемых во взяточничестве должностных лиц Одесской таможни

Правоохранители разоблачили двух должностных лиц Одесской таможни на систематическом получении неправомерной выгоды.

Суд избрал подозреваемым таможенникам меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным ГБР, исполняющий обязанности начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и исполняющий обязанности заместителя начальника таможенного поста Одесской таможни систематически получали взятки за не создание искусственных препятствий при растаможивании груза.

Одного из чиновников задержали во время получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов. Подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества", - добавили в ГБР.





