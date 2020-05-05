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Политика Сегодня, 10:4678
На помощь США и Британии из-за аннексии Россией Крыма рассчитывает Украина

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина продолжает ждать помощи со стороны США и Великобритании из-за нарушения Россией Будапештского меморандума.

 

По его словам, аннексия Крыма также нарушает договор о дружбе между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии

Резников отметил, что представитель Украины в ТКГ, второй президент Леонид Кучма несколько раз поднимал (вопрос деоккупации Крыма, - ред.), "но российская сторона реагирует на это очень резко, до того, что встает из-за стола переговоров".

"Россия нарушила (Будапештский меморандум, - ред.) , а от Великобритании и США мы не получили очевидной помощи и до сих пор ее ждем. Плюс есть еще две страны, которые присоединились к меморандуму, - Франция и Китай", - заявил министр.

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Теги: news, новости, Украина, Резников, Британия, США, Россия, Крым, 7dniv, 7dnivinfo  
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