Был найден мертвым экс-посол Китая в Израиле, занимавший должность в Украине

В воскресенье утром, 17 мая, посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в своем доме в городе Герцлия. Ранее он занимал аналогичную должность в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

Как отмечается, информацию о смерти посла подтвердил чиновник Министерства иностранных дел Израиля. Однако посольство Китая заявило, что пока не может подтвердить сообщения.

Полиция в настоящее время находится в доме Ду Вэя и проводит расследование.

У 57-летнего посла есть жена и сын, которые не живут с ним в Израиле. Он прибыл в страну, чтобы занять должность посла в феврале. До этого он был послом Китая в Украине.