Против Трампа в США начали новое расследование

Демократы в Конгрессе США начали расследование против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно увольнения чиновника из Государственного департамента. Чиновник занимался расследованием деятельности государственного секретаря Майка Помпео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщается, сообщение о расследовании 16 мая появилось на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что планирует уволить генерального инспектора Госдепартамента США Стива Линика. Демократы предположили, что Линик, начал расследование правонарушений самим секретарем Помпео.

Как отмечается, Линик расследовал жалобы на то, что Майк Помпео мог злоупотреблять работой подчиненных и просил их выполнять личные поручения, в частности покупать еду и присматривать за его собакой. В рамках своего расследования демократы потребовали, чтобы администрация Трампа передала документы, связанные с увольнением Линика, а также информацию о расследовании.

В общем Линик стал третьим уволенным от апреля Дональдом Трампом чиновником, который изучал вероятные неправомерные действия власти. Экс-прокурор Линик был назначен бывшим президентом США Бараком Обамой для контроля над расходами и выявлением каких-либо злоупотреблений в Государственном департаменте.