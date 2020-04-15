Оказалось, что у ошалелой Фарион есть дочь, которую она боится кормить йогуртами.

«Сегодня в продаже сети АТБ моя дочь увидела яд… Яд этот в названии продукта для детей — "Машенька", ниже еще какое-то чупирадло "Агуша"…

Конечно, исключительно из-за этого мы никогда эту отраву киевского разлива не купим», — написала бывшая нардеп.

По ее мнению, таким способом в сознание родителей и подсознание детей «забрасывают чужие названия как основной языковой идентификатор».

В посте Фарион также упомянула боксера Александра Усика.

«Недавно существо с отбитым мозгом, по фамилии Усик, гордо заявило, что он Александр, а не Олександр (на украинском. — Ред.). Его, пожалуй, с детства кормили такими ядовитыми продуктами?» — съязвила Фарион.

Она добавила, что Маша — неукраинское имя и подытожила: «Машам место в Раше».