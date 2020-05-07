Новый состав правительства утвердили в Израиле

В Израиле утвердили новый состав правительства, который одновременно включает в себе двух премьер-министров. Таким образом это исторический момент в еврейском государстве, когда присягу составляет правительство ротационного обмена, который возглавят два премьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jewish News.

Как сообщается, правительство возглавят два премьер-министра Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц, которые будут сменять друг друга. Состав нового правительства на этот раз определял Нетаньяху. Когда его сменит Ганц, он сможет назначить других министров.

Как отмечается, в Израиле долгое время наблюдалась правительственный кризис. Так, третьи досрочные выборы в стране получила партия Нетаньяху "Ликуд". Победа была с небольшим перевесом, таким образом ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте. После этого Нетаньяху и Бени Ганц, который возглавляет партию "Кахоль-Лаван", несколько недель не могли договориться о создании правительства, в том числе и дополнительно отведенный для этого период.

Страна двигалась уже к четвертым досрочным выборам. Однако в конце апреля лидер партии "Ликуд" Нетаньяху и лидер партии "Кахоль-Лаван" Ганц договорились о создании правительства национального единства.