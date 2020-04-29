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Политика Сегодня, 14:5952
Рассмотреть отмену закона о банках может завтра Рада

Верховная рада может завтра рассмотреть постановление об отмене банковского закона. После их отклонения подписание будет разблокировано для главы парламента, а затем для президента.

 

Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина

"Если мы говорим о процедурных решениях, то это решение заблокировано не тем, что кто-то обратился в суд, а постановлением, зарегистрированным в ВР. Оно должно быть рассмотрено в стенах ВР, я думаю, что это произойдет завтра или когда профильный комитет рассмотрит проект этого постановления, и оно будет рассматриваться в зале. Чаще всего они не поддерживаются депутатами. После этого у председателя ВР появляется возможность подписать законопроект и направить на подпись президента", - заявил Разумков.

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Теги: news, новости, Украина, Банки, Закон, 7dniv, 7dnivinfo  
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