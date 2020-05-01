 

Разрешить местным властям запускать транспорт предлагает Зеленский

Политика Сегодня, 15:1058
Разрешить местным властям запускать транспорт предлагает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает разрешить местным властям запускать общественный транспорт в рамках ослабления карантина. По его словам, это возможно там, где местная власть может обеспечить безопасность.

 

Об этом говорится в сообщении на сайте президента

Сообщается, что на совещании с членами правительства премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - отметил Зеленский.

Отметим, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что ситуация в восьми регионах не позволяет говорить о запуске транспорта.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, Карантин, Транспорт  
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