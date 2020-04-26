Кто станет первым замглавы МИД Украины стало известно

Первым заместителем министра иностранных дел Украины станет Эмине Джапарова. Соответствующее назначение уже согласовал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что сегодня на встрече с представителями крымскотатарского народа Зеленский, что они должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне.

"Поэтому глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел", - говорится в сообщении.