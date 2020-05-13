Глав районных администраций Киева сменил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав районных администраций Киева.

Соответствующие распоряжения были обнародованы сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, президент подписал распоряжения о следующих назначениях:

Ирина Чечетка - Соломенский район;

Сергей Павловский - Святошинский район;

Наталья Кондрашова - Печерский район;

Кирилл Фесик - Оболонский район;

Игорь Щербак - Днепровский район;

Давид Шатиришвили - Деснянский район;

Ярослав Лагута - Дарницкий район;

Сергей Садовой - Голосеевский район;

Олег Гаряга - Шевченковский район;

Виктор Смирнов - Подольский район.

При этом последние два были переназначены на свои должности. В распоряжениях причиной увольнения указано завершение срока полномочий президента Украины.

Отметим, именно такой формулировкой осенью прошлого года Офис президента объяснял необходимость увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Противостояние дошло до обращения Офиса в Кабинет министров с требованием рассмотреть увольнение Кличко, однако уже в ноябре стало известно, что противостояния как такового больше нет.