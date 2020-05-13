Глав районных администраций Киева сменил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав районных администраций Киева.
Соответствующие распоряжения были обнародованы сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
В частности, президент подписал распоряжения о следующих назначениях:
- Ирина Чечетка - Соломенский район;
- Сергей Павловский - Святошинский район;
- Наталья Кондрашова - Печерский район;
- Кирилл Фесик - Оболонский район;
- Игорь Щербак - Днепровский район;
- Давид Шатиришвили - Деснянский район;
- Ярослав Лагута - Дарницкий район;
- Сергей Садовой - Голосеевский район;
- Олег Гаряга - Шевченковский район;
- Виктор Смирнов - Подольский район.
При этом последние два были переназначены на свои должности. В распоряжениях причиной увольнения указано завершение срока полномочий президента Украины.
Отметим, именно такой формулировкой осенью прошлого года Офис президента объяснял необходимость увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Противостояние дошло до обращения Офиса в Кабинет министров с требованием рассмотреть увольнение Кличко, однако уже в ноябре стало известно, что противостояния как такового больше нет.