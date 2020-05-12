Заочный арест министра времен Януковича отменил ВАКС

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Речь идет о заочном аресте в деле о завладении более 3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что суд удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Клименко - Сергея Титаренко и Александра Дульского - и отменил решение Печерского районного суда Киева о заочном аресте.

Также решением ВАКС обвинению отказано в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего министра. Постановление не подлежит обжалованию.

Отметим, в решении суда указан номер уголовного дела - №42017000000000113. В этом деле Клименко является подозреваемым в том, что с апреля 2012 по сентябрь 2013 года на должности министра доходов и сборов в составе преступной организации Виктора Януковича завладел бюджетными средствами на сумму 3,166 млрд гривен путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий.