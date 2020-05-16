В офисе президента заявили что отставка Ермака пока не планируется

Отставка главы Офиса президента Андрея Ермака точно не планируется. Такие слухи запускаются определенными группами для раскачки политического рынка.

Об этом РБК-Украина заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Никаких планов отставки Ермака нет. Я прекрасно понимаю причины таких разговоров. Слабый глава ОП - мечта для различных групп влияния. Ермак же придерживается исключительно жесткого стиля управления и этим многим неудобен. Но сама суть его должности - это быть операционистом президента, человеком, который "расшивает" его слова вниз по исполнительным вертикалям", - сказал он.

По словам Подоляка, слухи о возможной отставке главы ОП традиционно запускаются различными группами, которые не могут реализовать свои "хотелки" и которые столь незамысловато пытаются раскачать политический рынок.

"Сейчас Ермак занимается созданием, фактически "с нуля" действенного и эффективного президентского аппарата. Чтобы он не выглядел как это было еще полгода назад. Есть решение? Кто и как исполнил? Этим, разумеется, многие недовольны. Но, важно понимать, что со всеми людьми, которые сейчас работают в аппарате президента, у главы Офиса отношения ровные и рабочие. Нет никаких конфликтов. Более того, ныне в Офисе практикуется логичное вертикальное подчинение, а не какие-то подковерные течения", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил также, что, в частности, с первым замглавы ОП Сергеем Трофимовым у Ермака точно ровные и рабочие отношения. "Никаких трений, о которых часто говорят, особенно на каких-то анонимных каналах, нет. Более того, даже если возникнут какие-то нюансы, то есть справедливый арбитр - президент", - сказал советник главы ОП.

"Досужие же разговоры о том, что якобы первый зам нанял какую-то команду для своего медиа-продвижения, даже не хочу комментировать. Разумеется, мы прекрасно все знаем и видим. Но это его дело, и вмешиваться в частные вопросы никто не собирается. Уверен, что главная функция Офиса - не интриги, а только максимально полно и обстоятельно информировать президента и коммуницировать принятые им решения. Думаю, весь аппарат настроен именно на это. Без желания тратить время на собственный пиар", - отметил Подоляк.