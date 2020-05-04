Уточнить размер существенного материального ущерба в Уголовном кодексе планирует Рада

Верховная рада Украины поддержала проект закона №2621 "О внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса Украины об уточнении признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности" за основу в первом чтении. Законом уточняется размер существенный материальный ущерб в этом кодексе.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 288 парламентариев.

Законопроектом предлагается изложить пункт 3 примечания к статье 364 УК в новой редакции, установив, что существенным вредом в статьях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 кодекса, если он состоит в причинении материального ущерба, считается такой вред, который в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

"Проект разработан с целью усовершенствования положений Уголовного кодекса Украины в части квалификации отдельных должностных преступлений, что будет способствовать обеспечению единства судебной практики при рассмотрении соответствующих дел и приведению положений действующего законодательства Украины в соответствие с международными стандартами в сфере борьбы с коррупцией", - указано в пояснительной записке.