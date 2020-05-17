Вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе одобрила Рада

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2521 "О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины" (по поводу программной политики и территории распространения).

Документом предлагается запуск эфирного вещания государственного канала на оккупированных территориях и приграничных районах.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовал 231 парламентарий.

Теперь мультимедийная платформа иновещания Украины сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с РФ или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции (такими территориями являются, например, Беларусь и Молдова).

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики подробнее разъяснил новации принятого закона: