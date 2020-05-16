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Политика Сегодня, 13:5251
Политические преследования несогласных в Украине продолжаются! При президенте Зеленском ничего не изменилось, а только стало ещё хуже!

Продолжается политическое преследование Василия Муравицкого, которому в очередной раз продлили домашний арест, таким образом, его ограничение свободы, начавшееся ещё при П. Порошенко, длится уже три года. Что изменилось для Василия Муравицкого с приходом к власти А. Зеленского? Почему в Украине можно получить 15 лет за статью и остаться безнаказанным, убив человека?

Справка. Василий Муравицкий – украинский журналист, блоггер, политзаключенный, г. Житомир. За свои взгляды преследуется с 2017 года СБУ и обвиняется в государственной измене. Провел 330 дней в заключении. В настоящее время находится под домашним арестом. Рядом международных правозащитных организаций признан узником совести.

В интервью А. Шарию, журналист рассказал, что за ним постоянно ведется наблюдение и контроль со стороны сотрудников различных спецслужб, Нацполиции и СБУ.

«Те же судьи, в том же Житомире, для разбойников, которые признаются в разбойных нападениях, не требуют такой строгой меры пресечения. Содержание людей под домашним арестом на срок более двух лет – это уже не мера пресечения, это мера наказания и издевательства»


- заявил В. Муравицкий.

Какую такую угрозу представляет для государственной безопасности обычный житомирский журналист, на преследование которого брошены такие ресурсы государства, вместо того, чтобы заниматься реальными преступниками и криминалом? И это в то время, когда реальные убийцы, преступления которых зафиксированы на видео, находятся на свободе… Почему правосудие Украины вопиюще избирательно?

«Какова обоснованность обвинения? Меня обвиняют в разжигании межнациональной розни и манипулированием общественным сознанием, что прокурор называет государственной изменой. Где в криминальном кодексе есть такая формулировка как «манипулирование общественным сознанием»? Государственная измена – это подрыв национальной безопасности, шпионаж, или диверсии… Как статьей и личным мнением можно подорвать информационную безопасность?!.. В доказательство сторона обвинения предоставила судебно-психологическую экспертизу, где указано что методами психологической экспертизы невозможно установить какое было влияние. Сторона обвинения не предоставляет суду лингвистические экспертизы, одна из которых полностью отрицает сам состав преступления. Вторая экспертиза утверждает, что есть, но проведена без взятия образцов текста. Как такое вообще возможно?!..

Я надеялся, что при Зеленском будет всё по-другому… Он говорил об этом… Но, как мне кажется, он просто поплыл по течению и даже не понимает этого. Мы надеялись… К сожалению, все стало хуже…»


- рассказал политзаключенный.

Политические преследования несогласных в Украине продолжаются! При президенте Зеленском ничего не изменилось, а только стало ещё хуже!



Видимо, органы прокуратуры, спецслужб Житомирской области живут в отдельном «своём» законодательном поле и параллельной реальности, если тратят ресурсы и средства налогоплательщиков Украины на политические репрессии. Это или что-то личное – кто-то хочет сделать на этом себе карьеру, или полная неуправляемость судебно-правовой системы Украины.

Почему силы спецслужб не брошены на расследование взрывов в Балаклее, что реально принесло государству огромный урон его национальным интересам?
Как должны работать спецслужбы? Основные направления деятельности

Почему вместо крышевания криминальных потоков СБУ не занимается реальными угрозами национальной безопасности Украины – выводом колоссальных средств за рубеж, умышленным развалом системы отечественного ВПК (военно-промышленного комплекса), добычей янтаря или варварской вырубкой карпатских лесов?

Деградация остатков государственных институтов Украины приобрела такие масштабы, что статья о государственной измене и подрыве государственного строя полностью неактуальна. Нет государства – оно парализовано и не выполняет своих функций – как можно изменить тому, чего не существует?
Комплексная оценка государственности Украины

Нет самого государственного строя – нет политической системы работающей на интересы государства и общества – колониальная, феодально-сословная олигархическая добивает остатки страны, а новая модель политической системы никем не предложена.
Как перестроить государственную политическую систему Украины?

Получается абсурд – всех журналистов, экспертов, политологов и обычных граждан Украины, которые заявляют о необходимости переустройства остатков политической системы Украины, можно привлечь к ответственности.

«Слов нет. Хочется уже просто молчать и думать, когда все это закончится и как бы покинуть это всё. Хотя это слабость, конечно. Это нарушение всей логики, всей справедливости, это нарушение самой же этой системы. Такого избирательного правосудия не было даже при Порошенко... Госдеп США признал в своем официальном резюме преследования Руслана Коцабы и Василия Муравицкого политически мотивированными…»


- сожалеет Василий Муравицкий.

Полное видео интервью находится по ССЫЛКЕ

Люди! Не молчите! Завтра это может коснуться каждого из нас!

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Теги: news, новости, гражданская_позиция, свобода_слова, политические_ репрессии, Василий_Муравицкий, Украина, Ukraine, 7dniv, 7dnivinfo  
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