Политические преследования несогласных в Украине продолжаются! При президенте Зеленском ничего не изменилось, а только стало ещё хуже!

Продолжается политическое преследование Василия Муравицкого, которому в очередной раз продлили домашний арест, таким образом, его ограничение свободы, начавшееся ещё при П. Порошенко, длится уже три года. Что изменилось для Василия Муравицкого с приходом к власти А. Зеленского? Почему в Украине можно получить 15 лет за статью и остаться безнаказанным, убив человека?
Справка. Василий Муравицкий – украинский журналист, блоггер, политзаключенный, г. Житомир. За свои взгляды преследуется с 2017 года СБУ и обвиняется в государственной измене. Провел 330 дней в заключении. В настоящее время находится под домашним арестом. Рядом международных правозащитных организаций признан узником совести.
В интервью А. Шарию, журналист рассказал, что за ним постоянно ведется наблюдение и контроль со стороны сотрудников различных спецслужб, Нацполиции и СБУ.
- заявил В. Муравицкий.
Какую такую угрозу представляет для государственной безопасности обычный житомирский журналист, на преследование которого брошены такие ресурсы государства, вместо того, чтобы заниматься реальными преступниками и криминалом? И это в то время, когда реальные убийцы, преступления которых зафиксированы на видео, находятся на свободе… Почему правосудие Украины вопиюще избирательно?
Я надеялся, что при Зеленском будет всё по-другому… Он говорил об этом… Но, как мне кажется, он просто поплыл по течению и даже не понимает этого. Мы надеялись… К сожалению, все стало хуже…»
- рассказал политзаключенный.
Видимо, органы прокуратуры, спецслужб Житомирской области живут в отдельном «своём» законодательном поле и параллельной реальности, если тратят ресурсы и средства налогоплательщиков Украины на политические репрессии. Это или что-то личное – кто-то хочет сделать на этом себе карьеру, или полная неуправляемость судебно-правовой системы Украины.
Почему силы спецслужб не брошены на расследование взрывов в Балаклее, что реально принесло государству огромный урон его национальным интересам?
Как должны работать спецслужбы? Основные направления деятельности
Почему вместо крышевания криминальных потоков СБУ не занимается реальными угрозами национальной безопасности Украины – выводом колоссальных средств за рубеж, умышленным развалом системы отечественного ВПК (военно-промышленного комплекса), добычей янтаря или варварской вырубкой карпатских лесов?
Деградация остатков государственных институтов Украины приобрела такие масштабы, что статья о государственной измене и подрыве государственного строя полностью неактуальна. Нет государства – оно парализовано и не выполняет своих функций – как можно изменить тому, чего не существует?
Комплексная оценка государственности Украины
Нет самого государственного строя – нет политической системы работающей на интересы государства и общества – колониальная, феодально-сословная олигархическая добивает остатки страны, а новая модель политической системы никем не предложена.
Как перестроить государственную политическую систему Украины?
Получается абсурд – всех журналистов, экспертов, политологов и обычных граждан Украины, которые заявляют о необходимости переустройства остатков политической системы Украины, можно привлечь к ответственности.
- сожалеет Василий Муравицкий.
Полное видео интервью находится по ССЫЛКЕ
Люди! Не молчите! Завтра это может коснуться каждого из нас!