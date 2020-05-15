Начальника центра СБУ по борьбе с терроризмом сменил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины. Указом глава государства уволил Александра Устименко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Так, Зеленский подписал указ №187/2020.
"Уволить Устименко Александра Владимировича с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в документе.
В свою очередь президент подписал указ, которым назначил Сергея Дусика новым главой Центра.
"Назначить Дусика Сергея Викторовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в указе №188/2020.