Полный текст скандальных пленок Порошенко, как Байден Украиной управлял

Сегодня произошел громкий кассетный скандал. Внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров президента Петра Порошенко и куратора Украины в США - вице-президента Джо Байдена. А также госсекретаря времен Обамы Джона Керри.

Аудио показывают, что Украина находится под плотным внешним управлением со стороны американцев. Которые контролируют множество ключевых вопросов - от снятия неугодного генпрокурора Виктора Шокина до назначения нового - Юрия Луценко.

Также США активно участвуют в согласовании кандидатур на пост премьер-министра страны, "вписываются" за лояльных к ним членов Камбина и напрямую руководят процессами, связанными с банковской системой страны.

Из "пленок Порошенко-Байдена" становится очевидным существование института "смотрящих" от США в ключевых ведомствах страны - например, в Генеральной прокуратуре. Также интересно, что заместитель Обамы лично курировал вопрос, чтобы коммунальные тарифы для украинцев выросли. А Порошенко радостно отчитался, что даже перевыполнил этот план.

Сам тон украинского президента на записях предельно красноречив - каждое общение с Байденом больше напоминает отчет подчиненного перед начальством. Вице-президент США задает вопросы, а украинский лидер - развернуто и подробно отвечает. Это явно не диалог равных - хотя по статусу Байден формально вообще ниже Порошенко.

"Страна" приводит расшифровки всех опубликованных сегодня разговоров.