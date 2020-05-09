Зеленский заявил что одного президентского срока ему не хватит для того что бы выполнить обещанное

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех обещаний. Речь идет о предвыборных обещаниях.

Об этом он заявил на пресс-конференции в ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

В частности, Зеленский ответил на вопрос, достаточно ли ему одного президентского срока для того, чтобы выполнить все обещания, которые он дал украинскому народу.

"Я не знаю ... Искренне, одной (каденции, - ред.) не хватит", - отметил президент.

Напомним, весной 2019 года перед вторым туром выборов Зеленский на дебатах с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" заявлял, что идет только на один срок. В частности, он заявлял, что через пять лет у Украины будет другой президент. Позже этот тезис он повторял еще не единожды.

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы - год еще не прошел", - заявил он.

Автор: Иван Петров