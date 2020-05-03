За один стол с такими бандитами я не сяду - Зеленский о мэре Черкасс

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, как говорить с городским главой, который имеет 19 уголовных производств. Он заявил, что не сядет за один стол с такими бандитами.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в ответ на вопрос главного редактора издания РБК-Украина Сергея Щербины.

Президент ответил на вопрос, достаточно ли ему одной каденции и верит ли в народовластие, как перед выборами.

"Народовластие должно быть. Разочаровывают люди. Я не знаю, как говорить, когда городской глава имеет 19 уголовных производств. Я за один стол с такими бандитами не сяду. Я думаю, что он себя вел некорректно", - заявил он, комментируя действия мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который ослабил карантин раньше решения правительства.

Автор: Анастасия Рокитна