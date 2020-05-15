Рассмотреть конституционность назначения Сытника в НАБУ просят КСУ

В Конституционный суд Украины поступило представление о конституционности указа президента, которым Артем Сытник в 2015 году был назначен директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Представление подали нардепы из фракции "Слуга народа".

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

Сообщается, что сегодня поступило конституционное представление 51 нардепа относительно соответствия Конституции Украины указа президента о назначении Сытника директором НАБУ от 16 апреля 2015 № 218/2015.

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый указ президента Украины не соответствует требованиям части четвертой статьи 5, части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, пункта 31 части первой статьи 106 Основного Закона", - говорится в сообщении.