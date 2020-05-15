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Политика Сегодня, 17:1150
Границу со странами ЕС и Молдовой открывает Украина

Украина открывает границу со странами Европейского союза и Молдовой. Работа пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью останется ограниченной.

 

Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина

В частности, проект распоряжения представил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Проектом предусматривается восстановить движение в 66 пунктах пропусках на границе с Евросоюзом и республикой Молдова. Реализация проекта - восстановить полноценное пограничное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой", - отметил Аваков.

Он также уточнил, что всего откроют 66 пунктов пропуска. При этом остаются временно закрытыми пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с эпидемической ситуацией.

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Теги: news, новости, Украина, границы, 7dniv, 7dnivinfo, Карантин  
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