Закон Зеленского о ратификации одной из конвенций Совета Европы приняла ВР

Верховная рада Украины приняла проект закона авторства президента Владимира Зеленского №0032 о ратификации конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам. За документ проголосовали 305 нардепов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, конвенция гарантирует право на доступ к документам, находящимся во владении органов власти, любому лицу без объяснения причин и намерений получения информации и дальнейшего использования документов.

Поскольку документ вступает в силу с десятой ратификацией, Украина будет способствовать запуску конвенции для всех стран-подписантов.

Следует отметить, что это первый международный документ, в котором государства не только признают право на доступ к информации, но и соглашаются обеспечивать такое право, сотрудничать в сфере доступа, создать международные мониторинговые органы.