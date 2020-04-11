Проект Меморандума с МВФ одобрил Кабмин

Кабинет министров одобрил проект Меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом (МВФ) и проект письма о намерениях в МВФ. Решение приняли на заседании правительства 20 мая.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Кабмин также уполномочил министра финансов Сергея Марченко подписать письмо о намерениях в МВФ. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это решение касается только полномочий Марченко относительно письма.
Как отметил Марченко, Украина планирует направить в Совет директоров МВФ письмо о намерениях от правительства Национального банка и Меморандум об экономической и финансовой политике, который подписывается президентом, премьер-министром и главой НБУ.
По словам Марченко, Меморандум подпишут до конца месяца, а общая сумма программы составляет 5 млрд долларов.
Согласно проекту письма, Украина получит первый транш в сумме 1,9 млрд долларов, которые пойдут в бюджет.