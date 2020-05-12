 

Того что Притула будет участвовать в выборах мэра Киева не исключают в "Голосе"

Политика Сегодня, 10:3837
Того что Притула будет участвовать в выборах мэра Киева не исключают в "Голосе"

Шоумен Сергей Притула может пойти на выборы мэра Киева от партии "Голос". Он идет на втором месте после Кличко с 9,1% поддержки.

 

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вызов Кличко: кто поборется за пост мэра Киева". 

Впрочем, решение о его выдвижении на мэрских выборах пока не принято.

"Я считаю, чтобы говорить о выборах киевского городского главы, сначала нужно дождаться их объявления. От "Голоса" кандидат или кандидатка точно будет. В нашей команде много честных и профессиональных людей - каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева. Будет ли это Сергей Притула? Возможно", - сказала РБК-Украина глава партии "Голос" Кира Рудик.

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Теги: news, новости, Украина, Голос, Притула, Киев, Выборы, 7dniv, 7dnivinfo, мэр  
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