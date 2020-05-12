 

На заявление России о президентстве Зеленского резко отреагировали в Украине

Политика Сегодня, 10:4344
На заявление России о президентстве Зеленского резко отреагировали в Украине

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины резко отреагировали на комментарии МИД РФ по поводу годовщины вступления в должность президента Владимира Зеленского. В министерстве назвали их очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела страны.

 

Об этом сообщает пресс-служба МИД

В украинском МИД заявляют, что авторы комментария обвиняют Украину в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией. Это один из ярких примеров дезинформации.

"Комментарий Департамента информации и прессы МИД РФ относительно годовщины вступления на должность президента Украины Владимира Зеленского являются очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины", - говорится в сообщении

Как отмечают в МИД, факты свидетельствуют о том, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является продолжающаяся российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное удержание ею украинских граждан.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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