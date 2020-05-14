Возможную дату президентских выборов назвали в Польше

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал возможную дату проведения выборов президента в стране. Ориентировочно, президентские выборы состоятся в конце июня.

Об этом сообщает польское агентство RMF24.

По словам Моравецкого, выборы президента могут состояться 28 июня. Он отметил, что более поздняя дата не была бы целесообразной, поскольку президентский срок Анджея Дуды заканчивается до 6 августа.

"Более поздняя дата не была бы целесообразной, поскольку тогда срок полномочий президента заканчивается до 6 августа, а с дат, вытекающих из закона, это может означать, что объявление окончательных выборов или утверждения выборов Верховным судом состоится после этой даты", - отметил премьер-министр.

При этом глава польского правительства не дал точного ответа, когда будет окончательно объявлена дата проведения выборов президента.