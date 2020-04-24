Детектор лжи не подтвердил причастность сотрудников УГО к прослушке Гончарука

В Управлении государственной охраны опровергают информацию о том, что проверка на детекторе лжи по делу о прослушке Гончарука показала, что большинство сотрудников УГО допускали утечку служебной информации третьим лицам.

Об этом "Стране" сообщила пресс-служба УГО в четверг, 21 мая.

Отмечается, что в рамках расследования о прослушке бывшего премьер-министра Алексея Гончарука на допросы вызывались отдельные военнослужащие Управления государственной охраны Украины. Однако результаты их проверки на полиграфе были другими. Впрочем, что на самом деле показала проверка, в пресс-службе не уточнили.