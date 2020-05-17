О намерении выйти из Договора по открытому небу из-за нарушений со стороны России объявили в США

Власти Соединенных Штатов официально заявили о своем намерении выйти из Договора по открытому небу из-за нарушения его условий Россией.

Об этом в четверг, 21 мая, сообщает издание Associated Press.

Как отмечается, в администрации президента США Дональда Трампа уже оповестили иностранных партнеров о своем решении покинуть договор.

По словам высокопоставленных чиновников в АП, согласно условиям пакта, США формально выйдут из договора через полгода. Они также отметили, что решение было принято после продолжавшегося полгода анализа, который выявил неоднократные случаи отказа России от соблюдения условий договора.

"В ходе этого анализа стало совершенно ясно, что оставаться участницей Договора об открытом небе - больше не в интересах Америки", - сказал один из чиновников, добавив, что Россия нарушает соглашение и реализует его таким образом, что это может способствовать военным угрозам в отношении США и союзников.