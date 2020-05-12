В суд направили "Взяточное дело" соратника Юрия Луценко Грымчака

Сегодня, 22 мая, НАБУ официально сообщило о завершении досудебного расследования и направило в суд обвинительный акт по делу о вымогательстве взятки Юрием Грымчаком, бывшим замминистра временно оккупированных территорий и ближайшим соратником экс-генпрокурора Юрия Луценко.

В НАБУ обнародовали фееричные кадры оперативной видеосъемки, проведенной в рамках негласных следственно-розыскных действий, на которых зафиксированы переговоры Юрия Грымчака с посредниками об условиях передачи взятки. Взятку там называют эвфемизмом "наша комиссия" и проскакивают такие фразы, как "будем понемного на бензин кормиться".

Есть на видео и звонок бывшей заместительнице генпрокурора - Анжеле Стрижевской, с которой Грымчак собирался решить вопрос по поводу влияния на судей Верховного суда для принятия нужного решения.

Во время телефонного разговора со Стрижевской Грымчак уточняет - на каком этаже она сидит на Резницкой и автоматически называет этаж, который занимал Юрий Луценко в ГПУ. Однако Стрижевская отвечает, что ее можно найти на 11 этаже здания ГПУ. Грымчака оперативники вели настолько плотно, что даже зафиксировали его визит в ГПУ на видео.

Пока Грымчак ходил "уламывать" Стрижевскую, его помощник устроил взбучку "клиенту", который явился на встречу (причем неподалеку от Резницкой - Ред.) без денег.

В этом разговоре помощник Грымчака заявил потерпевшему от вымогательства что "Николаевич" (Грымчак - Ред.) проверит, он сейчас все решает у Анжелы (зам генпрокурора и бывшая судья отвечавшая за связи с судами - Стрижевская - Ред.) и как получилось, что тот не взял на встречу деньги (480 000 долларов - Ред.). Вдруг через 15 минут нужно будет ехать с деньгами к судьям (Верховного суда - Ред.).

На что "клиент" отвечал, что через 15 минут деньги будут. Несмотря на доказательства факта обсуждения и получения первого транша взятки, сам Грымчак и его защита по прежнему заявляют, что это подстава.

А недавно и вовсе пытались ввести общественность в заблуждение и раструбили в СМИ, что НАБУ закрыло дело против Грымчака. Правда, тогда имелось ввиду совсем другое уголовное производство, где подозрение Грымчаку даже не предъявляли (речь о декларированию недостоверной информации - Ред.).