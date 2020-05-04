Обновление Соглашения об ассоциации с ЕС надеется начать Украина

Украина надеется начать обновление Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Так, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко провел встречу с послом ЕС, главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

Об этом сообщает правительственный портал.

В ходе встречи стороны обсудили взаимовыгодную торговлю, экономическое сотрудничество и обмен опытом адаптивного выхода из карантина.

"В Украине введен адаптивный план выхода из карантина, который состоит из 5-ти этапов. Важен постоянный обмен опытом с другими странами по борьбе с коронавирусом, экономическому оздоровлению после COVID-19, поддержке бизнеса, сохранению и созданию новых рабочих мест... мы прилагаем все усилия для обеспечения бесперебойного экспорта с/х продукции на внешние рынки и обеспечения продовольственной безопасности", - отметил Петрашко.

По его словам, ЕС остается главным торговым партнером Украины. В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, товарооборот между Украиной и ЕС увеличился на 5,5% и составил 45,7 млрд долларов, из которых экспорт составил 20,8 млрд долларов. В частности, крупнейшими импортерами украинской продукции стали Польша, Италия, Германия, Нидерланды и Венгрия.

"Мы надеемся начать обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот вопрос особенно актуален из-за непростой ситуации в международной торговле. Также приоритетным вопросом для нас является устранение технических барьеров в торговле с ЕС, мы готовы к заключению Соглашения об оценке соответствия и принятие промышленной продукции", - отметил министр.

Кроме того, стороны также обсудили вопросы государственных закупок, которые могут существенно повлиять на рост украинского производства.